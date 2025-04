0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com

Веб-страниците кои нудат можности за конверзија на датотеки, како што се оние за PDF, влегуваат во групата на страници кон кои треба да се посвети посебно внимание. Секое поставување на датотека, а потоа нејзино преземање, логично носи ризик. Затоа, не е чудо што FBI Denver објави предупредување дека ваквите страници се сè повеќе мета на хакери. Хакерите користат познатата фишинг техника, создавајќи лажни страници кои изгледаат како познати веб-страници за такви услуги. Корисници кои не се доволно внимателни ги користат овие сајтови вообичаено, по што преземаат датотеки што можат да бидат опасни.

Основната поента на ова предупредување не е да се откажете од користење на ваквите страници, туку дека е клучно да се проверуваат нивната безбедност и точноста на адресите. Малата проверка за доверливоста на веб-страницата може значително да придонесе за вашата онлајн заштита. Оттаму, бирото предупредува дека преземањето датотеки може да резултира со инсталација на малициозен софтвер, кој може да дојде до вашите лични податоци, како телефонски броеви, број на лични карти, датуми на раѓање, лозинки, банкарски информации и други чувствителни детали.

The post Опасности при користење на онлајн алатки за конвертирање на датотеки appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: