Опасност за вашиот мијалник: Зошто никогаш не треба да истурате масло во одвод

Многу луѓе имаат навика да истураат употребено масло во мијалникот по готвењето, но експертите објаснуваат дека оваа практика може да предизвика големи проблеми.

Покрај затнувањето на цевките во домот, насобраното масло во канализацискиот систем создава големи наслаги од маснотии. Овие чепови, составени од стврднато масло и влажни марамчиња, можат да ја блокираат канализациската мрежа, пишува Klix.

Многумина не се сигурни што да прават со отпадното масло, објаснува Сузан Мекензи, експерт за рециклирање.

Маслото предизвикува бројни проблеми

„Маслото ги затнува одводите и канализацијата, предизвикувајќи бројни проблеми за компаниите за вода и животната средина. Поголемиот дел од отпадното масло што не завршува во одводот се фрла во општиот отпад и завршува на депониите“, рече Мекензи.

Освен што ги затнуваат, излевањата на големи количини нафта се штетни и за водните патишта.

„Кога нафтата ќе дојде во реките и езерата, таа е катастрофална за дивиот свет. Ги намалува нивоата на кислород во водата, ги задушува живите суштества, ја прави водата токсична и го нарушува целиот екосистем“, рече Мекензи.

Маслиновото масло исто така не е безбедно

Некои веруваат дека течните масла, како што е маслиновото масло, се побезбедни затоа што остануваат течни на пониски температури. Мекензи нагласува дека ова е погрешно.

„Ниедно масло никогаш не треба да заврши во одводот“, рече таа.

Дури и маслиновото масло брзо се стврднува на пониски температури, што го прави исто толку штетно како и поцврстите масти, како што се оние што остануваат од печење месо на скара.

„Дури и маслата што остануваат течни на ниски температури ги обложуваат цевките, се стврднуваат со текот на времето, заробуваат други остатоци и предизвикуваат блокади. На крајот на краиштата, тие сепак ги загадуваат вашите водни патишта“, објаснува Мекензи.

