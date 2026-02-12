Опожарени три возила во Батинци

На 12 февруари 2026 година во 03:50 часот во СВР Скопје било пријавено дека во гаража во село Батинци, скопско, опожарени се три патнички возила – „ауди“ со скопски регистарски ознаки, „фолксваген голф 7“ и „фолксваген голф 8“ со скопски регистарски ознаки. Сите возила се сопственост на две правни лица од Скопје.

Пожарот бил изгаснат од екипа на Бригадата за противпожарна заштита Скопје, а при гаснењето со повреда се здобил 48-годишен маж од Батинци.

На местото на настанот извршен е увид, а полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот.