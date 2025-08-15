Опозициски градоначалник уапсен во Истанбул – приведени се уште 40 функционери

Во истрага за корупција, турските власти во петокот го уапсија градоначалникот на истанбулскиот округ Бејоглу заедно со околу 40 други функционери, пренесува РСЕ.

Апсењата се дел од поширока кампања што критичарите ја гледаат како обид на властите да го ослабат влијанието на Републиканската народна партија, главната опозициска партија во земјата.

Според извештајот на државната новинска агенција Анадолу, градоначалникот на опозицијата Инан Гунеј е приведен под сомнение за корупција. Турските медиуми објавија дека меѓу уапсените се неговиот телохранител, советник и неколку помошници.

Бејоглу е управуван од ЦХП, партија која значително го прошири своето политичко влијание во последните години, особено во урбаните средини. Оваа година, општините управувани од луѓе од партијата доживеаја голем број апсења – почнувајќи со притворањето на градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу во март.

Имамоглу, истакната опозициска фигура и актуелен градоначалник на Истанбул, се смета за главен предизвикувач на дведецениското владеење на претседателот Реџеп Таип Ердоган. Тој веќе е потврден како кандидат на Републиканската народна партија за претседателските избори во 2028 година.

Критичарите велат дека законските мерки против опозициските функционери се политички мотивирани, со цел да се ослабне растечкото влијание на партијата. Владата на Ердоган, од друга страна, инсистира судовите да работат независно и без политичко влијание.

Републиканската народна партија ја презеде контролата врз Истанбул и неколку други големи градови во 2019 година, а дополнително го прошири своето влијание на локалните избори минатата година. Апсењето на Имамоглу ги предизвика најголемите протести во Турција за повеќе од една деценија, дополнително истакнувајќи ги длабоките политички поделби во земјата.