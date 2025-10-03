Опсадна состојба во Прага: Полицијата и војската го блокираат аеродромот поради закана од дронови

Поради анонимна закана за пристигнување на дронови, полицијата интервенира на аеродромот Вацлав Хавел во Прага. Беше објавено дека работењето на аеродромот не е ограничено, изјави портпаролката на аеродромот Дениса Хејтманкова за ЧТК. Доколку заканата се потврди, полицијата е веднаш подготвена да го затвори воздушниот простор околу аеродромот, како и пристапните патишта.

Голем број полицајци беа вклучени во обемната безбедносна операција, а тие соработуваат и со војската. Снајперисти беа распоредени и на нивните позиции, објави полицијата на мрежата X. Беше нагласено дека заканата не е потврдена и дека мерката е чисто превентивна.

„Ја оценуваме релевантноста на информациите и сите преземени мерки, вклучително и активирањето на заштитата од дронови и распоредувањето на снајперисти. Мерките се чисто превентивни“, рекоа полицајците.

Според нив, повикувачот зборувал англиски и спомнал голем број дронови. „Од тактички причини, нема да го објавиме времето на нивното наводно пристигнување, но тоа останува непроверена информација“, додадоа полицајците околу 19 часот.

Подоцна објавија дека се подготвени, доколку е потребно, да го затворат воздушниот простор и сите пристапни патишта.

„Снајперистите на партиската полиција ги следат потенцијалните објекти во воздухот од своите позиции“, објави полицијата.

Инциденти со беспилотни летала се пријавени и во други земји во последните денови. На пример, синоќа беспилотни летала прелетаа над воената база во Елзенборн, Белгија, во близина на границата со Германија. Во четврток вечерта беа видени и на меѓународниот аеродром во Минхен, што доведе до прекин, откажување и пренасочување на десетици летови.

Минатата недела, поради беспилотни летала, работата на аеродромот во Мидтиланд, Данска беше накратко суспендирана, а еден ден претходно, од истата причина, аеродромот во Алборг, северна Данска, беше затворен три часа. На почетокот на минатата недела, беспилотните летала предизвикаа прекини на аеродромите во Копенхаген и Осло.