Општина Центар урна нелегално изградената доградба на деловен објект на Орце Николов

Општина Центар ја урна нелегално изградената доградба на деловен објект на улица Орце Николов број 139, која без одобрение за градење го узурпираше просторот наменет за граѓаните.

„Продолжува акцијата за воспоставување ред на јавните површини“, напиша градоначалникот на Центар Горан Герасимовски.

Тој додава дека општината продолжува со засилени инспекциски, контроли и со активности за расчистување на бесправно изградени и нелегално поставени објекти.

„Целта е јасна – заштита на јавниот интерес и враќање на јавниот простор на сите граѓани“, порачува Герасимовски.