Орбан: Ако Украина влезе во ЕУ, и војната ќе дојде со неа

Премиерот на Унгарија Виктор Орбан, отворајќи ја есенската седница на законодавниот дом за 2025 година, упати силно предупредување за последиците од потенцијалното пристапување на Украина кон Европската Унија, тврдејќи дека таков чекор би ја донел војната директно во блокот.

– Ако ЕУ ја прими Украина и сака да ја брани нејзината територија, ние ќе бидеме до гуша во војна, рече тој.

Орбан ја повтори долгогодишната позиција на Унгарија дека не овластила никого да се вклучи во војна во нејзино име. – Унгарија е членка на Европската Унија, не е во војна со никого, па не може да биде ни ЕУ. Земјите што ја поддржуваат војната може да сметаат за себе дека се во војна, но Унијата не може да се користи за воени цели сè додека и само една земја-членка се противи на тоа. А Унгарија се противи, посочи Орбан.

Тој го поврза членството на Украина во ЕУ со далекусежни последици: економски колапс, нарушување на европскиот земјоделски систем и пренасочување на развојните фондови на ЕУ. – Со пристапувањето на Украина, војната би ја наметнала својата крвава реалност врз ЕУ. Токму од ова се плашиме, рече тој, предупредувајќи дека Унгарија би преминала од нето-примател во нето-донатор во Унијата.

Според него, како што пренесува порталот АбаутХангари (abouthungary.hu), повеќе од два милиони унгарски гласачи веќе ја изразиле својата јасна позиција за ова во национална консултација.

Осврнувајќи се на неодамнешните геополитички промени, Орбан укажа на реконфигурацијата на глобалната економска моќ. – Време е сериозно да се земе предвид дека Соединетите Американски Држави започнаа длабока трансформација на претходно непоколебливиот глобален трговски поредок, вели Орбан. Тој нагласи дека земјите од Далечниот Исток, особено Кина и таканаречениот Глобален Југ, одговараат со сила и организација „невидени со децении.“

Индија, додаде тој, се спротивстави на западниот економски притисок и ја зајакна соработката со оската Кина-Русија — развој што, според него, ќе влијае и на надворешната трговија и надворешната политика на Унгарија.