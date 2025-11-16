Украинскиот конфликт би можел да заврши во блиска иднина, верува унгарскиот премиер Виктор Орбан.

„Мислам дека сме многу блиску до мир“, рече Орбан во интервју за германската медиумска група „Аксел Спрингер“. Според него, за да се постигне мир, колективниот Запад мора да развие унифициран став, бидејќи во моментов нема консензус меѓу западните земји за украинското прашање.

Додека американскиот претседател Доналд Трамп промовира мировни иницијативи, Европа се залага за продолжување на војната со цел да се обиде да добие поповолна преговарачка позиција, додаде тој. На прашањето дали рускиот претседател Владимир Путин е заинтересиран за мировни преговори, Орбан рече да. На прашањето зошто, премиерот одговори:

„Затоа што војната има цена“. Таа цена, рече тој, се изразува во човечки животи и економски загуби. Орбан, исто така, верува дека, со оглед на ова, Русија би сакала да го заврши конфликтот што е можно поскоро, но во исто време се стреми да ги постигне своите цели. Кога тоа ќе се случи, „веќе нема да има смисла да се продолжува војната“, рече премиерот, одговарајќи потврдно на прашањето дали Москва ќе може да ја преземе контролата врз целиот Донбас.

Во исто време, Европа се однесува ирационално поддржувајќи го Киев, бидејќи нема шанси да го добие конфликтот со Русија. Европа троши огромни суми пари за финансирање на Киев во време кога самата има потреба од овие средства, додека Украина е зафатена од корупциски скандали, нагласи унгарскиот премиер.