Орбан во писмо до Фон дер Лајен: Украина нè уценува со нафта

Унгарскиот премиер Виктор Орбан ја обвини Украина за уценување и намерно блокирање на испораките на нафта преку нафтоводот Дружба со цел да се меша во унгарската изборна кампања.

Во писмо испратено до претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, Орбан побара итна реакција од Брисел и рече дека нема да попушти на притисокот од Киев, а содржината ја објави на „X“.

Во писмото, Орбан тврди дека нема техничка или оперативна причина за прекин на испораките на нафта, што, според него, е потврдено со неодамна објавените сателитски снимки.

„Недостатокот на волја на Украина за повторно отворање на нафтоводот Дружба произлегува исклучиво од политички причини, со намера да се меша во тековната унгарска изборна кампања“, рече унгарскиот премиер.

Тој додаде дека минатата недела Унгарија и Словачка се обиделе да најдат дипломатско решение.

„Меѓу другото, предложивме мисија за утврдување факти со учество на експерти од Унгарија и Словачка за да се процени состојбата на нафтоводите во Украина. Сите наши напори беа одбиени“, напиша тој.

Затоа Орбан ја повикува Европската комисија да „ја поддржи Унгарија во неутрализирањето на енергетското оружје што го користи Украина“. „Очекувам Европската комисија да го зголеми политичкиот притисок врз Украина за да не ја поткопа енергетската безбедност на Унгарија и Словачка“, се вели во писмото.

Дополнително, тој бара Комисијата да ги спроведе релевантните одредби од Договорот за асоцијација меѓу ЕУ и Украина, наведувајќи дека правните лекови нема да донесат резултати на краток рок. Тој го заврши писмото со јасна порака.

„Не можеме да прифатиме странско мешање во нашите демократски процеси и ќе ги отфрлиме сите такви обиди“, напиша тој.

Тој, исто така, објави дека Унгарија нема да ги поддржува одлуките на ЕУ што се во корист на Украина сè додека не се реши ситуацијата. „Во тој дух, би сакал да ве информирам дека сè додека Украина не се врати во нормала, не сум во позиција да поддржам никаква одлука во Европската Унија што е во корист на Украина“, заклучи Орбан.