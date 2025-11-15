Орбан врие поради Русија, Брисел длабоко ќе зажали за овој потег: Унгарците започнуваат процес што уништува сè

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарија подготвува тужба против Европскиот совет поради планот за постепено прекинување на увозот на руски гас до крајот на 2027 година, објави унгарскиот премиер Виктор Орбан.

Тој тврди дека одлуката е нелегална, политички мотивирана и директно насочена кон владите кои одбиваат слепо да ги следат ставовите на Брисел.

Во интервју за Радио Кушут, Орбан рече:

– Не го прифаќаме ова очигледно нелегално решение, спротивно на европските вредности, кое Брисел го избра за да ја затвори националната влада која не се согласува со него. Се обраќаме до Европскиот суд на правдата – рече унгарскиот премиер.

Според него, планот за прекин на рускиот гас бара едногласна одлука од сите земји-членки, што не се случи.

Спорно гласање без согласност на Будимпешта и Братислава

Европските земји се состанаа на 20 октомври во Луксембург за да разгледаат предлог за целосно откажување на преостанатиот увоз на руски гас. И покрај противењето на Унгарија и Словачка, планот сепак беше усвоен.

Будимпешта смета дека таквата одлука е преседан што го загрозува суверенитетот на земјите-членки и ги крши основните принципи на донесување одлуки во ЕУ.

Зошто гасот е клучна точка на конфликт меѓу Унгарија и ЕУ

Унгарија остро се спротивставува на енергетските мерки, за кои Орбан тврди дека директно ѝ штетат на економијата на земјата и ја загрозуваат безбедноста на снабдувањето. Унгарската економија во голема мера зависи од рускиот гас, а Будимпешта тврди дека ЕУ нема право да наметнува одлуки без согласност на сите членки.

Се очекува тужбата пред Европскиот суд на правдата да ги продлабочи веќе сериозните тензии меѓу Брисел и унгарската влада.

Доколку судот ја прифати тужбата, одлуката на ЕУ би можела да биде поништена, а во спротивно – Будимпешта продолжува со борбата против, како што вели, „политичкиот притисок од Брисел“.

Во секој случај, спорот околу рускиот гас се сели од политичката арена во правна битка што би можела да ја обликува енергетската политика на ЕУ во годините што доаѓаат.

