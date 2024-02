Орбан ги разреши сите дилеми и ја сруши надежта на Зеленски: „Унгарските средства нема да завршат во Украина“ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска го изрази своето задоволство што ставот на Будимпешта е испочитуван на состанокот на Европскиот совет во Брисел, на кој беше решено прашањето за обезбедување средства за Украина.

– Мисијата е завршена. Унгарските средства нема да завршат во Украина. Имаме контролен механизам. Нашиот став за војната во Украина е непроменет – ни треба примирје и мировни преговори – изјави Орбан на платформата Х.

Mission accomplished. Hungary’s funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 1, 2024

Орбан претходно истиот ден објави дека неговата земја добила гаранции дека средствата на Унгарија од фондовите на Европската унија нема да бидат испратени во Украина, поради што гласаше за испраќање пакет помош за Киев во вредност од 50 милијарди евра.

Според него, Унгарија имала две грижи – дека нејзините пари од фондовите на ЕУ ќе бидат испратени во Киев и дека Унијата ќе одлучи да додели пари на Украина за „премногу долг период без проверка“.



