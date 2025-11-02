Орбан го презема и најчитаниот таблоид во Унгарија

Швајцарската медиумска компанија „Рингиер“ го продаде најчитаниот таблоид во Унгарија „Блик“ и други големи публикации на унгарска група блиска до партијата Фидес на премиерот Виктор Орбан. Откако Орбан се врати на власт во 2010 година, многу независни медиуми во Унгарија или банкротираа или беа купени од неговите бизнис сојузници и се претворија во провладини медиуми, додека медиумите од јавниот сервис беа принудени да ја следат владината линија.

Договорот, во кој „Рингиер“ ја продава својата унгарска единица на групацијата „Индамедија“, доаѓа помалку од шест месеци пред парламентарните избори напролет, кога Орбан се соочува со невиден предизвик за неговото 15-годишно владеење од страна на лидерот на опозицијата Петер Маѓар. Како една од петте најпосетувани новински веб-страници во Унгарија, земја со 9,5 милиони жители, „Блик“ достигнува до околу три милиони онлајн читатели месечно, според Националниот орган за медиуми и информации.

„Рингиер ја продава својата унгарска медиумска компанија Ringier Hungary Kft. на Indamedia, една од најбрзо растечките дигитални издавачки куќи на унгарскиот медиумски пазар“, се вели во соопштението на швајцарската компанија. Договорот беше финализиран во четврток и вклучува и женско списание, онлајн здравствен портал и други публикации.

Опозицискиот лидер Петер Маѓар го критикуваше договорот, обвинувајќи го Фидес дека ги „презел“ последните големи независни медиуми. „Орбан и неговите сојузници се толку исплашени од губење на изборите што веќе не се обидуваат ниту да одржат привид на објективност“, напиша Маѓар на Фејсбук. Иако Индамедија не е дел од Централноевропската фондација за печат и медиуми (KESMA), огромен провладин медиумски конгломерат, групата се смета за блиска до владејачката партија. Нејзиниот водечка Index, новинска страница со сличен дострел како Blikk, ги освои меѓународните наслови во 2020 година кога новинарите масовно излегоа од протестите поради политичко мешање, само неколку месеци откако влијателен бизнисмен близок до Орбан стекна 50% од акциите во Indamedia.

Оттогаш е вработен сосема нов уреднички тим. Во последниве години, „Индекс“ објави неколку високопрофилни критички написи против водечки опозициски личности, вклучувајќи го и самиот Маѓар, врз основа на „анонимни извори“ или документи со сомнителна автентичност. Овие публикации подоцна станаа потпорни точки на владините кампањи против политичките противници.