Орбан губи тло: Тиса има голема предност пред изборите во Унгарија

Орбан губи тло пред парламентарните избори во Унгарија на 12 април, откако најновата анкета на Medián покажа дека опозициската Тиса на Петер Маѓар има 42 отсто поддршка кај целото избирачко тело, наспроти 31 отсто за Фидес, додека кај сигурните гласачи што веќе избрале партија разликата се отвора на 55 спрема 35 отсто. По 16 години власт, Виктор Орбан првпат влегува во кампања со бројки што не изгледаат како моментна пукнатина, туку како сериозно предупредување дека дел од унгарското општество се изморило од неговиот модел на владеење.

Она што ја прави оваа предност политички потешка за Орбан не е само големината на разликата, туку и структурата на поддршката. Според Medián и Telex, Тиса не води само кај пошироката популација, туку има и поодлучно мотивирани гласачи: 97 отсто од нејзините симпатизери велат дека сигурно ќе излезат на избори, наспроти 85 отсто кај Фидес. Тоа значи дека проблемот за Орбан не е само пад на рејтингот, туку и слабеење на изборната енергија во таборот што долго важеше за дисциплиниран и тешко пробоен.

Промената се гледа и во пошироката политичка перцепција. Според Republikon, 45 отсто од испитаниците би сакале Петер Маѓар да биде премиер, а 37 отсто сѐ уште го преферираат Орбан, додека 46 отсто очекуваат промена на власта, наспроти 40 отсто што сметаат дека Фидес повторно ќе победи. Тоа не значи дека изборниот исход е веќе решен, но покажува дека Орбан повеќе не изгледа како недопирлив центар на унгарската политика, туку како лидер што конечно е принуден да игра одбрана.

Сепак, унгарската слика не е целосно еднонасочна. Reuters наведува дека Фидес се повикува и на анкети што му се поповолни, а дел од власта и натаму тврди дека може да задржи доволно едномандатни окрузи за да остане на власт. Но дури и со таа резерва, најновите мерења покажуваат нешто што пред само неколку години изгледаше речиси незамисливо: Орбан повеќе не ја диктира политичката сцена од позиција на комотна сила, туку ја брани власта под силен притисок од опозиција што успеа да ја претвори неговата долга доминација во негово најголемо бреме.