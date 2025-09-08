Орбан: Дури и ако ЕУ усвои нов буџет, тоа ќе биде последен буџет

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави вчера дека Унгарците ќе треба да изберат помеѓу две партии на парламентарните избори следната година.„Унгарија има само два избора во стратешка смисла. Едниот избор е да се придружи на политиките на Брисел. Тоа, според мене, би било катастрофално, со последици што би нè турнале во хаос и сиромаштија“, им рече Орбан на поддржувачите на неговата партија Фидес.Политичките аналитичари предвидуваат дека Орбан се соочува со најтешките избори откако дојде на власт во 2010 година. Унгарската економија стагнира, а инфлацијата спречува намалување на каматните стапки, кои изнесуваат 6,5 проценти, највисоко ниво во Европската Унија.Сомнежи за иднината на Европската УнијаОрбан постојано се судираше со Европската Унија околу правата на мигрантите, ЛГБТ заедницата, слободата на судовите и академиците и поддршката за соседна Украина по руската инвазија во февруари 2022 година. Вчера тој изрази сомнежи за иднината на Европската Унија.„Европската Унија се распаѓа пред нашите очи. Само фундаментална реорганизација може да ги запре силите што ја распаѓаат Унијата. Ако не дејствуваме, следниот буџет ќе биде последниот буџет на Европската Унија“, предупреди тој.„Соочени сме со задачата да го изготвиме буџетот на Европската Унија за периодот 2028-2035 година. Дури и ако овој буџет биде усвоен, што е многу малку веројатно. Дури и ако биде усвоен, тоа ќе биде последниот седумгодишен буџет“, истакна тој.„За да се избегне колапс, Европската Унија мора темелно да се реорганизира. Бидејќи денес силите што ја делат растат, додека силите што ја држат заедно исчезнуваат. Реорганизацијата би можела да го промени овој тренд, правејќи во интерес на повеќето земји-членки да останат во Европската Унија“, додаде тој.Маѓар: Повторно ќе бидеме кредибилен член на Европската Унија и НАТОНајголемиот противник на Орбан на изборите ќе биде Петер Маѓар, лидер на партијата Тиса, која е пред Фидес на Орбан во повеќето анкети. Маѓар вчера предупреди дека Унгарија е заглавена во повеќе кризи истовремено, вклучувајќи ги трошоците за живот, јавната доверба и демократските стандарди.Тој вети дека ќе ја оживее унгарската економија со ослободување на милијарди евра од блокираните европски фондови. „Нашата земја повторно ќе биде активна, кредибилна членка на Европската Унија и НАТО“, најави тој.

