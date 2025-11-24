Орбан: Европа сака конфликтот во Украина да продолжи

Вонредниот самит на Европската Унија потврди дека нејзините лидери сакаат вооружениот конфликт во Украина да продолжи, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој учествуваше на состанокот на ЕУ преку видео врска.

„Овој состанок штотуку заврши. Разговаравме за мировниот план од 28 точки што го презентираше Америка. Се поставуваат илјада прашања. По денешната видеоконференција, можам да кажам едно со сигурност: Европската Унија сака да ја продолжи војната“, рече Орбан.

Тој исто така рече дека ЕУ има намера да продолжи да му обезбедува финансиска и воена помош на Киев, иако „нема ниту еден цент за испорака на воена опрема во Украина“.

„Нема ниту еден цент за финансирање на украинските операции и нема ни најмала идеја како да ги добие тие пари“, рече Орбан. Според него, Брисел сè уште очекува да ги добие потребните средства за поддршка на Украина од буџетот на ЕУ. Унгарија постојано изјавува дека нема да учествува во ова.

„Не сме подготвени да ја жртвуваме иднината на нашите внуци за да финансираме војна во која не можеме да победиме“, нагласи Орбан.

Вонредниот самит на ЕУ се одржа во главниот град на Ангола, откако претходно таму беше закажан состанок на Европската и Африканската унија. Претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, ги повика лидерите на сите 27 земји од ЕУ итно да разговараат за новиот план на САД за решавање на конфликтот во Украина.