Орбан: Европа се движи кон војна

Унгарскиот премиер Виктор Орбан упати остри обвинувања против европските лидери во интервју за радио Кошут, тврдејќи дека „Европа сака војна“ и „си игра со оган“. Според него, светот е на почетокот на нова трка во вооружување, а Европа, наместо да се стреми кон мир, се „движи“ кон конфликт, објавува унгарскиот 24.hu.

Орбан ја спореди сегашната безбедносна состојба со периодите што претходеа на светските војни. „Ако бараме модели од минатото, се појавуваат две аналогии: едната е периодот пред Втората светска војна, кога Хитлер напредуваше и никој немаше храброст да го запре на време; а другата беше пресрет на Првата светска војна, кога сите навистина сакаа нешто, но никој не сакаше голема војна, а потоа сепак се случи“, рече тој, изедначувајќи ја денешната ситуација со онаа во пресрет на Првата светска војна.

Тој особено ги критикуваше европските лидери за нивните изјави. „Се изговараат реченици што не би верувале. На состаноците на високо ниво се зборува за вооружување на Германија или кога Урсула фон дер Лајен вели дека мора да бидеме подготвени за војна во рок од пет години“, предупреди Орбан, нагласувајќи дека Унгарија мора да застане на страната на мирот.

Унгарскиот премиер тврди дека, покрај европските лидери, само Украинците сакаат војна, што тој го смета за разбирливо бидејќи тие водат патриотска војна. Од друга страна, тој нагласува дека Америка не сака војна. „Европа сака војна, иако Русите веќе стигнаа до точката да прифатат прекин на огнот“, нагласи тој, додавајќи дека секој што верува во можноста за воена победа во Украина греши.

Според него, единствената голема сила што сака мир се Соединетите Американски Држави, а тој ја гледа таканаречената „Коалиција на волјата“ како пречка за мировните напори. „Тие се подготвени да испратат други во војна во која ќе умрат, бидејќи секако тоа нема да функционира“, рече тој.

Орбан додаде дека се надева на победа на американската, миротворна позиција во дебатата со Европа, истакнувајќи дека и Ватикан сака мир и дека во Европа се формираат влади кои се залагаат за мир, како оние во Словачка и Чешка.

Орбан се осврна и на претстојната средба со Доналд Трамп, закажана за 7 ноември во Вашингтон. Тој изјави дека мирот ќе биде една од клучните теми, но ќе се дискутираат и економски прашања и соработка.

Како одговор на сугестијата на новинар дека унгарско-американските односи се нарушени поради енергијата, или повикот на Вашингтон, Унгарија да се ослободи од зависноста од руските енергетски производи, Орбан го повтори својот добро познат став. Тој нагласи дека Унгарија е земја без излез на море и затоа е оставена на постојните патишта за снабдување кои главно доаѓаат од Русија.