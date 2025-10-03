Орбан: Европа се лизга во војна, не сакаме да умреме за Украина

Повеќето земји од Европската Унија зад затворени врати се согласуваат со Унгарија дека Европа се лизга кон војна, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан за Радио Кошут. Тој исто така рече дека Унгарија не сака нејзините војници да умираат за Украина.

„Врз основа на затворени дискусии, можам да кажам дека сè повеќе земји го делат ставот на Унгарија: ние ќе се лизнеме во војна и порано или подоцна, ковчезите на нашите паднати млади луѓе ќе се вратат дома. Опасноста од ова расте“, изјави тој за Радио Кошут.

Унгарскиот премиер исто така објасни дека Украина не треба да биде примена во Европската Унија, бидејќи тогаш европските земји би морале да ја делат нејзината судбина, а Европејците не треба да умираат за Украина. „Ако сте во иста унија со некого, ја делите неговата судбина. Украина е земја со многу тешка судбина. Зошто да ја делиме оваа тешка судбина? Ние имаме своја судбина, која е многу полесна од онаа на Украина. Да им помогнеме. Но, зошто да ја преземеме тешката судбина на некој друг? Тоа е како да облекуваме туѓа лоша облека“, рече Орбан.

Тој истакна дека токму затоа е постојано против пристапувањето на Украина во ЕУ и наместо тоа предлага заедницата да склучи договор за стратешка соработка со Киев, сличен на оние потпишани со Велика Британија и Турција.

„Сакам да ја спасам Унгарија од ситуација каде што, додека сме во сојуз со Украинците, ако ги прифатиме, ќе се бориме и против Русите. Повторувам: порано или подоцна, ќе мора да испраќате војници ако сте во сојуз со некој што е нападнат. И не сакаме да умреме за Украина“, нагласи тој. Според него, понекогаш само Словачка отворено ја поддржува Унгарија, додека други ја критикуваат, но зад сцената, оние што го делат унгарскиот став „полека стануваат мнозинство“.