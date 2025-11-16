Орбан испрати порака од Унгарија: „Постои опасност од војна во Европа, нашата валута беше нападната од шпекулант“

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан одржа уште еден партиски состанок во Унгарија, каде повторно зборуваше за војната во Украина и го критикуваше Брисел за, како што нагласува, неговиот провоен став.

Орбан им се обрати на поддржувачите на она што го опиша како „антивоен митинг“, велејќи дека постои опасност од војна во Европа.

„Ние сме на антивоен митинг. Мора да одржиме антивоен митинг кога има опасност. Изјавувам, драги жители на Ѓер, дека постои опасност од војна во Европа. Ние се залагаме за мир, не затоа што сме добри луѓе, туку затоа што мора да се спротивставиме“, рече Орбан.

Исто така, Орбан повторно зборуваше за политичките противници и односот со Доналд Трамп и најавата за „финансиски штит“ за Унгарија од Америка.

„Ако вашата валута е нападната од шпекулант, да речеме Сорос, ако е нападната, мора да ја одбраните, а за тоа ви се потребни финансиски инструменти. На Унгарија отсекогаш ѝ бил потребен, му е потребен и ќе му биде потребен финансиски штит“, рече тој.

На прашањето дали овој пакет е наменет да ги замени фондовите на ЕУ, Орбан одговори дека самата Европска Унија е финансиски штит – ако е ваш пријател.

„Сепак, ако бирократите во Брисел се ваши непријатели, тогаш тоа не е штит, туку боздоган“, рече тој.

Истиот ден, Петер Маѓар, главниот лидер на унгарската опозиција, одржа сопернички митинг во истиот град.

Унгарската партија Тиса има солидна предност пред владејачката партија Фидес на Орбан во повеќето анкети и претставува најголем политички предизвик за Орбан во неговото 15-годишно владеење на претстојните избори во 2026 година.

