Орбан мета на критики: „Додека 3 милиони наши сонародници се борат под линијата на сиромаштија, тој на јахта пои остриги со француски шампањ“

Унгарскиот премиер Виктор Орбан се најде на удар на критики поради тоа што летувал и се луксузирал во Хрватска, додека имало војна во Украина каде има голем број Унгарци.

„Во воена состојба, капетанот на јахтата Виктор Орбан пристигна со воен авион и ја започна својата едриличарска авантура. Како членови на екипажот го придружуваа милијардерската принцеза Фани Камински, која ширеше пропаганда на омраза, и Балаж Орбан, руски генерал со бело знаме“, напиша унгарскиот опозициски лидер Петер Маѓар на Х.

Тој го критикуваше луксузниот животен стил на премиерот за време на „воена состојба“ додека неговите сонародници се борат со сиромаштија.