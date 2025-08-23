Орбан мета на критики: „Додека 3 милиони наши сонародници се борат под линијата на сиромаштија, тој на јахта пои остриги со француски шампањ“

Унгарскиот премиер Виктор Орбан се најде на удар на критики поради тоа што летувал и се луксузирал во Хрватска, додека имало војна во Украина каде има голем број Унгарци.
„Во воена состојба, капетанот на јахтата Виктор Орбан пристигна со воен авион и ја започна својата едриличарска авантура. Како членови на екипажот го придружуваа милијардерската принцеза Фани Камински, која ширеше пропаганда на омраза, и Балаж Орбан, руски генерал со бело знаме“, напиша унгарскиот опозициски лидер Петер Маѓар на Х.
Тој го критикуваше луксузниот животен стил на премиерот за време на „воена состојба“ додека неговите сонародници се борат со сиромаштија.
„Додека 3 милиони наши сонародници се борат под линијата на сиромаштија, а стотици илјади деца немаат пристап до здрава храна, сопственикот на имотот Хатванпушт, по двонеделно луксузно патување во Индија, сега крстари по живописните јадрански острови. Воена вонредна состојба и управување „како Орбан“. Само вчера Унгарците беа гранатирани во Мукачево, но унгарскиот премиер во заминување веќе денес е на јахта, пои остриги со француски шампањ. Лицемерие, лаги. Луксузниот мафијашки шеф на нефункционална земја. Готово е, другари!“, напиша Маѓар.