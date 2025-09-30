Орбан: Под изговор дека сака да ја заштити, Западот планира да ја ограби Украина

Западот всушност планира да ја ограби Украина под изговор дека сака да ја заштити, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан на социјалните мрежи.

„Ситуацијата е јасна. Западот зборува за заштита на Украина, но всушност тоа е империјалистичка борба за земја, ресурси и пари. Несреќниот украински народ е ограбен, а оние што се залагаат за војна ја претставуваат експлоатацијата како заштита“, напиша тој.

Еден ден претходно, унгарскиот политичар коментираше за изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека Украина наводно може да ја врати својата територија, наведувајќи дека Русија го добила конфликтот и дека прашањето е затворено.

По средбата со Володимир Зеленски во Генералното собрание на ОН, Трамп рече дека, со поддршка на ЕУ, Украина може да ги врати своите првобитни територии, па дури и да оди подалеку. Зеленски подоцна рече дека е изненаден од изјавата.