Орбан по корупцискиот скандал: Парите за Украина ги краде воена мафија блиска до Зеленски

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека во Украина е разоткриена воена мафија која на илјада начини е поврзана со претседателот Зеленски. Тој потсети дека министерката за енергетика поднесе оставка, а главниот осомничен побегнал од земјата.

„Ова е хаосот во кој бриселската елита сака да фрли пари од европските даночни обврзници. Парите што нема да завршат на фронтот ќе ги украде воената мафија. Лудило“, напиша Орбан на Фејсбук. Додаде дека Унгарија нема да испраќа пари во Украина и дека тие подобро ќе се употребат дома.

Орбан рече дека Унгарија нема да прифаќа барања и уцени од украинскиот претседател.

Корупцискиот скандал во Украина опфаќа седуммина осомничени за шема од 100 милиони долари во енергетскиот сектор. На барање на Зеленски, оставки поднесоа министрите за правда Херман Галушченко и за енергетика Свитлана Гринчук. Истражителите ги претресоа домовите на Галушченко и на Тимур Миндич, ко-сопственик на „Квартал 95“ и поранешен деловен партнер на Зеленски, кој ја напуштил Украина непосредно пред избивањето на скандалот.