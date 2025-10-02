Орбан по разговорите со Меркел: „Се сетивме дека двајцата бевме во право за сè“

Унгарскиот премиер Виктор Орбан се обрати по посетата на поранешната германска канцеларка Ангела Меркел и рече дека со неа разговарал за бројни теми. Како што беше претходно забележано, Орбан ја пречека Меркел со највисоки државни почести, а по посетата рече дека таа секогаш ќе му остане канцелар.

„Без оглед на разговорите што ги имавме со Ангела Меркел, таа секогаш ќе остане германска канцеларка. Двајцата се сетивме за време на разговорот дека бевме во право за сè“, рече Орбан.

Како што истакнува тој, тие особено се фокусираа на состојбата на европската економија.„Разговаравме за конкурентноста на европската економија. Меркел, исто како и јас, ги гледа истите загрижувачки знаци. Ако нема пресврт, европската економија ќе падне на колена“, рече Орбан.

Меркел пристигна во Унгарија по повод промоцијата на нејзината книга „Слобода“.Меркел ја објави книгата „Слобода“ во ноември 2024 година, а унгарскиот премиер Орбан се споменува двапати во неа.

Првото споменување се однесува на финалето на Светското првенство во 2014 година, во сцената што се одвива за време на натпреварот Германија-Аргентина, а покрај Ангела Меркел, која е опседната со фудбал, и Виктор Орбан, се споменуваат и други функционери.Второто споменување се однесува на еден од најважните денови во нејзината кариера.

„Целиот мој мандат беше одржан благодарение на службата на Германија, но имаше и момент „пред“ и „после“: Периодот пред и по мојата одлука од 4 и 5 септември 2015 година“, напиша Меркел, алудирајќи на моментот кога, заедно со Австрија, донесе одлука да прифати бегалци кои останаа „заглавени“ на унгарска почва.