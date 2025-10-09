Орбан: Прикривањето на грешките на Фон дер Лајен од страна на Брисел ќе продолжи

Унгарскиот премиер Виктор Орбан по гласањето за имунитетот на неколку членови на Европскиот парламент во вторник изјави дека Брисел се подготвува да ги „прикрие“ грешките на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

Орбан напиша на социјалните мрежи дека фон дер Лајен „ја задушувала европската индустрија со зелени политики“, склучила „катастрофален трговски договор“ со САД, дозволила неконтролиран прилив на мигранти и ја финансирала војната меѓу Русија и Украина повеќе од три години.

Унгарскиот премиер додаде дека „левите либерали“ повторно ќе го заштитат претседателот на ЕК, како што направија за лидерот на партијата Тиш во вторник, и дека Брисел ја користи заедничката цел да „врзе секоја земја-членка со јаремот на Брисел, вклучително и Унгарија“.

По гласањето за имунитет во вторник, перењето алишта во Брисел повторно започнува денес. Оној што треба да се пере денес не е никој друг освен претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, напиша Орбан на својата страница на социјалните мрежи пред денешното гласање за предлогот за недоверба поднесен против фон дер Лајен, пренесува Хирадо.

Орбан најави дека Унгарија ќе продолжи да се спротивставува на ваквите политики, прво на денешното гласање во Европскиот парламент, а потоа и за време на претстојниот „Марш на мирот“.

Хирадо потсетува дека последниот пат кога се одржа гласање за доверба против Урсула фон дер Лајен беше одржано на 10 јули.

Дебатата за гласање за недоверба на европското законодавно тело започна во понеделник, пред сегашното гласање, кое е закажано за денес во 12 часот.