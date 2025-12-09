Орбан: Соработуваме со Ердоган, ги запираме мигрантите, а „Турскиот тек“ нè спасува

Секоја година ги разгледуваме најважните прашања со Турција. Четирите главни точки на тековните преговори се економијата и трговијата, миграцијата, војната и енергијата, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан во владиниот авион што патуваше за Истанбул.

Во видео објавено на YouTube каналот на Patrióta, Орбан рече дека требало да се воспостави режим на постојан контакт со Турција, која не е членка на Европската Унија. Состанок на стратешкиот совет на највисоко ниво се одржува еднаш годишно, што одговара на заеднички владин состанок.

Виктор Орбан нагласи дека Турција, со население од речиси сто милиони, е регионална сила и дека има можност да ја разгледа европската и евроазиската ситуација со претседателот Ердоган неколку часа за време на состаноците „како пријатели“.

„Кога воведовме редовни состаноци, си поставивме цел да го удвоиме прометот меѓу нашите земји – од 2-2,5 милијарди евра; сега сме помеѓу 4,5-5 милијарди. Турците се појавија во унгарската економија, а и унгарското присуство во турската економија се зголеми“, нагласи Орбан, објаснувајќи: Турција има важна улога во тоа Унгарија да остане земја без миграција. Оваа година, Турците приведоа 100.000 мигранти, а во земјата има 3 милиони мигранти на кои не им е дозволено да заминат.

Виктор Орбан, исто така, зборуваше за тоа како војната во Украина го зголеми значењето на „Турскиот тек“ во извонредна мера, бидејќи само преку овој гасовод доаѓа поевтин руски гас во Унгарија.

„Турците учествуваа во секој обид за помирување и, заедно со Унгарците, знаат дека можат само да изгубат во војна, па затоа двете земји често работат заедно за да постигнат мир… Во последните четири години, само тие успеаја да склучат неколку важни договори, на пример, за снабдување со украинско жито во Африка“, рече и Виктор Орбан.