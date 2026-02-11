Орбан: Со 90-те милијарди за Украина, Европа финансира нови 800 000 мртви

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека војната во Украина мора веднаш да заврши, велејќи дека европските лидери се „заробени во бесконечен конфликт“. Во објава на социјалните мрежи, тој ја спореди војната со миграција, велејќи: „Откако ќе влезете внатре, нема излез“, објави агенцијата Анадолија.

Орбан тврди дека конфликтот убива околу 9.000 луѓе секоја недела и дека Европа ќе потроши околу 90 милијарди евра во текот на следните две години. Според него, овие пари не финансираат „ништо повеќе од 800.000 мртви или трајно осакатени“.

„Ова мора веднаш да престане“, заклучи тој.