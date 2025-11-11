Орбан: Средбата Трамп-Путин е одложена, но не е откажана

Русија и САД се способни да постигнат договор за Украина и затоа средбата меѓу претседателите Владимир Путин и Доналд Трамп во Будимпешта останува на дневен ред, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан.

„Можам да кажам дека руско-американскиот самит и големата мировна конференција во Будимпешта се уште се на дневен ред“, изјави Орбан за телевизијата АТВ, додавајќи дека средбата меѓу двајцата лидери е само одложена, а не откажана, објави ТАСС а пренесе Н1.

Според него, самитот би можел да се одржи „нешто подоцна“ бидејќи „договор меѓу САД и Русија за Украина не е невозможен“, бидејќи, според неговите сознанија, двете страни продолжуваат да разговараат за тоа.

„Знаеме каде застанаа и што треба да се промени, и се обидувам да им бидам од помош на Русите во оваа област за да се осигурам дека ќе се постигне договор, бидејќи не сум ја напуштил мировната мисија“, рече Орбан.

Орбан посочи дека главната пречка за решавање на вооружениот конфликт во Украина во моментов е „територијалното прашање“.

Тој потсети дека Донецката и Луганската народна република, како и Запорошката и Херсонската област, станаа дел од Русија по референдумите одржани таму во 2022 година, што исто така беше вклучено во Уставот, но додаде дека некои од овие територии остануваат под украинска контрола.