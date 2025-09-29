Орбан: Суверенитетот на Украина одамна е завршен

Украина не може да се однесува како суверена држава, бидејќи нејзиниот суверенитет одамна е завршен, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан. „Украина не може да се однесува како суверена држава… Изгуби една петтина од својата територија…

Суверенитетот на Украина е завршен таму. Ние ја одржуваме преостанатата територија. И ако ние, мислам на Западот, ако одлучиме да не им дадеме ни денар утре наутро, Украина е завршена“, рече Орбан во емисијата „Борбен час“.

Унгарскиот премиер додаде дека Унгарија не ја нарушила украинската граница со беспилотни летала и нема намера да го стори тоа, а Киев треба да се справи со проблемот со беспилотните летала на својата источна граница. „Украина треба да се справи со беспилотните летала на својата источна граница.

Тука (на западната граница) се земјите од НАТО и никој нема да ја нападне од тука“, рече Орбан. Во петок, на 26 септември, Володимир Зеленски изјави, без никакви докази, дека „веројатно унгарски“ извидувачки беспилотни летала ја нарушиле украинската граница. Унгарското Министерство за одбрана соопшти дека тврдењата на Зеленски се лажни.