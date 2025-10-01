Орбан: Третата светска војна може да започне во секој момент

Третата светска војна би можела да започне во секој момент ако една од големите сили направи грешка, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан.

„Сегашната ситуација е таква што светска војна би можела да избувне поради една грешка. Конфликтот е толку напнат што ако еден од главните играчи, земја поголема од Унгарија, направи грешка, сè е можно, дури и светска војна. Тоа е проблемот“, рече тој пред почетокот на самитот на Европската унија во Копенхаген.

Членството на Украина во ЕУ би значело војна во Европа и исплата на европски пари на Киев, а Унгарија е категорично против тоа, додаде тој.

„Нашиот став е дека апсолутно никакво членство за Украина не е доведено во прашање, бидејќи членството би значело, прво, дека војната влегува во Европската унија. Второ, парите од Европа ќе одат во Украина“, нагласи тој.

Членството на Украина во ЕУ е прекумерно; стратешки договор за соработка меѓу ЕУ и Украина би бил доволен, заклучи тој. Лидерите на ЕУ денес одржуваат неформален состанок во Копенхаген. Дневниот ред вклучува, меѓу другото, зајакнување на санкциите против Русија и одговорот на Брисел на наводните повреди на воздушниот простор на ЕУ.

Пред самитот на ЕУ во јуни, Орбан изјави дека таму не може да се донесе правно обврзувачка одлука за европската интеграција на Украина, бидејќи Унгарија не го поддржува пристапувањето на Киев во ЕУ и ова прашање мора да се реши едногласно. Тој ги објави и резултатите од унгарската анкета за пристапувањето на Украина во ЕУ, според која 95 проценти од учесниците, повеќе од 2 милиони луѓе, гласале против европската интеграција на Киев.