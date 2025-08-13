Орбан: Украина ја загуби војната, Русија победи, единствено прашање е кога Западот ќе го признае тоа

„Русија ја доби војната со Украина“, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан пред состанокот меѓу претседателите на САД и Русија во Алјаска во петокот.

Унгарскиот премиер, кој одржува блиски врски со рускиот претседател Владимир Путин и покрај руската агресија врз Украина, е единствениот лидер на ЕУ кој не ја поддржа заедничката изјава во понеделникот во која се нагласува дека Украина мора да има право сама да одлучува за својата иднина.

– Сега зборуваме како да е ова неизвесна воена ситуација, но не е. Украинците ја загубија војната. Русија победи, рече Орбан за ЈуТјуб каналот „Патриот“. „ Единственото прашање е кога и под кои околности Западот, кој стои зад Украинците, ќе признае дека ова се случило и какви ќе бидат последиците“, додаде тој.

Унгарија, земја која поголемиот дел од својата енергија ја добива од Русија, одби да ѝ помогне на Украина со оружје, а Орбан остро се спротивставува на патот на Украина кон ЕУ.

Унгарскиот премиер тврди дека Европската Унија ја пропуштила можноста да преговара со Путин за време на мандатот на демократскиот претседател на САД, Џо Бајден, а сега е загрозена дека други ќе ја обликуваат нејзината иднина.