Орбан: Унгарија им помага на САД подобро да го разберат конфликтот во Украина

Унгарскиот премиер Виктор Орбан денес изјави дека земјата им помага на Соединетите Американски Држави подобро да ја разберат ситуацијата во Централна Европа и конфликтот во Украина со цел да се олесни мирното решение.

Коментирајќи ја посетата на американскиот државен секретар Марко Рубио на Будимпешта, Орбан оцени дека посетата им била од помош на САД.

„Америка е далеку, Централна Европа е комплицирана, тешка за разбирање, а перспективата на војната е сосема поинаква од онаа од тука. Се обидувам да им помогнам на нив, на Американците, обидувајќи се да им дадам поинаква перспектива, поблиска, поширока, поисториска, подлабока, за да можат да донесуваат добри одлуки во мировниот процес“, изјави Орбан во видео порака на Фејсбук.

Државниот секретар на САД во понеделникот за време на посетата на Будимпешта изјави дека односите меѓу Соединетите Американски Држави и Унгарија се во „златна фаза“ и дека се засноваат на солидна соработка, која не е само реторичка, туку и конкретна во областите на економијата и енергетиката.

Тој потсети на блиските врски меѓу Орбан и американскиот претседател Доналд Трамп и рече дека Трамп е посветен на Унгарија и нејзиниот успех, пренесува Танјуг.

Рубио го повтори ставот на САД дека една од клучните цели е што побрзо да се заврши војната во Украина, додавајќи дека САД ја презеле иницијативата во водењето преговори меѓу Русија и Украина, додека другите меѓународни институции не успеале да постигнат напредок во таа насока.