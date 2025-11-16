Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека ЕУ мора да бара дипломатско решение за конфликтот во Украина, бидејќи континуираното финансирање на Киев ја уништува економијата на блокот.

„Едноставно е лудо“ да се продолжи со испраќање повеќе пари во Украина откако ЕУ веќе „потроши“ 185 милијарди евра (околу 215 милијарди долари) за поддршка на владата на Володимир Зеленски откако конфликтот меѓу Москва и Киев ескалираше во февруари 2022 година, изјави Орбан за германскиот новинар Матијас Депфнер во подкастот MDMEETS во неделата.

„Поентата е дека оваа војна ја убива ЕУ економски… Ние финансираме земја која нема шанси да ја добие војната, но во исто време има високо ниво на корупција, а ние немаме пари за ЕУ ​​да даде нов поттик на нашата економија, која многу страда од недостаток на конкурентност“, рече тој.

Лидерите на земјите од блокот „целосно грешат“ кога инсистираат на продолжување на конфликтот со надеж дека „ситуацијата на фронтот ќе се подобри и дека ќе имаме подобри околности или предуслови за преговори“.

„Ситуацијата и времето се подобри за Русите отколку за нас“, додаде тој.