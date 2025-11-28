Орбан ќе разговара со Путин за енергија, а можеби и за НИС

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан денес ќе го посети рускиот претседател Владимир Путин, повторно отстапувајќи од речиси едногласната европска позиција дека притисокот врз Москва треба да се зголеми со санкции и меѓународна изолација поради војната во Украина, пишува Ројтерс.

Орбан рече дека главната тема на разговорот е енергијата. Унгарија претходно овој месец доби ослободување од американските санкции што ги засегаат руските нафтени компании, а сега Орбан сака да склучи долгорочни договори за нафта и гас, и покрај повиците на ЕУ до земјите-членки да се одвикнат од руската енергија.

Орбан рече дека мора да „обезбеди нафта и гас, а не само документи и дозволи“, алудирајќи на ослободувањето на САД од санкциите што го даде администрацијата на Доналд Трамп.

Тема за Пакс 2

Пред состанокот, Путин изјави дека е подготвен да разговара за нуклеарната централа Пакс 2, голем проект што Орбан силно го промовира. Реакторите ќе бидат од руска технологија, но горивото ќе се набавува од САД.

Путин нагласи дека постојат „прашања што бараат дополнителни дискусии“, што јасно укажува на сложеноста на договорот.

Во Унгарија, одржувањето на ниските цени на енергијата е клучно политичко прашање пред парламентарните избори во април. Противникот на Орбан, конзервативецот Петер Маѓар, води жестока кампања против владата, критикувајќи ги економските перформанси и растечките трошоци за живот.

Унгарскиот истражувачки портал објави на мрежата X дека Орбан го организирал своето патување во Москва зад грбот на сојузниците од НАТО и дека со Путин ќе разговара за гасот, нафтата, нуклеарната енергија и купувањето на удел во Српската нафтена индустрија (НИС) од страна на МОЛ.

За потсетување, унгарската компанија МОЛ би можела да купи удел во НИС, кој е во сопственост на Русија, а разговорите за оваа можност се во тек, изјави во четврток шефот на кабинетот на унгарскиот премиер Виктор Орбан, објави Ројтерс.

Орбан, кој планираше да се сретне со претседателот Александар Вучиќ за време на неговата посета на Србија, напиша на Фејсбук дека „Унгарија ќе направи сè за да ѝ помогне на Србија да снабдува гориво“, без да даде детали.

Сепак, како што објавува Ројтерс, неговиот шеф на кабинет Гергељ Гуљас на брифинг изјави дека „постои можност за нормална пазарна трансакција, но дека разговорите во моментов се во тек“.

