0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан објави дека Унгарија ќе ја тужи Европската Унија поради нејзината одлука за забрана на увозот на руски гас. Будимпешта го презеде овој чекор бидејќи смета дека одлуката на Унијата е нелегална и спротивна на европските вредности, пишува „Киев Индепендент“.

„Не го прифаќаме ова очигледно нелегално решение кое е спротивно на европските вредности“, рече Орбан во неделното радио емитување.

„Се обраќаме до Европскиот суд на правдата“.

Одлука што ги подели членовите

Во октомври, Советот на ЕУ се согласи за постепено укинување на увозот на руска енергија до крајот на 2027 година. Одлуката беше усвоена со квалификувано мнозинство, а единствените земји-членки кои се спротивставија на неа беа Унгарија и Словачка.

Двете земји остануваат во голема мера зависни од увозот на руска нафта и гас, а нивните лидери постојано ја попречуваат помошта на ЕУ за Украина и санкциите против Москва. Од друга страна, извозот на енергија е клучен извор на приходи за рускиот буџет, директно финансирајќи ја војната во Украина.

Притисок и закани

Орбан, кој се смета за лидер на ЕУ кој е најпро-Кремљски ориентиран, исто така рече дека истражува други, „нелегални“ средства за да ја одврати ЕУ од овој потег, но не разјасни за што станува збор.

Унгарија, исто така, се најде под притисок откако американскиот претседател Доналд Трамп, кој одржува добри односи со Орбан, ги повика европските земји да престанат да увезуваат руска енергија и воведе санкции врз големите руски нафтени компании.

Орбан минатата недела отпатува во Вашингтон за да преговара за ослободување од санкции. Додека Будимпешта тврди дека исходот од разговорите е неограничено ослободување, администрацијата на Трамп вели дека на Унгарија ѝ е дадено само едногодишно ослободување од санкции за купување руска нафта и гас.

The post Орбан: Ќе ја тужам ЕУ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: