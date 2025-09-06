Орландо Блум за прв пат по разделбата коментираше за својата врска со Кети Пери

0 SHARES Сподели Твитни

Додека го промовираше својот нов филм „The Cut“, Орландо Блум за прв пат се осврна на неодамнешната раскинување со пејачката Кети Пери, инсистирајќи дека се во добри односи.

Блум се појави во емисијата „Today“, каде што водителот Крег Мелвин го праша за раскинувањето.

„Имаше некои лични промени во твојот живот откако последен пат беше тука“, забележа Мелвин пред да праша: „Како си?“

Блум одговори: „Одлично сум, човече. Многу сум благодарен. Имаме најубава ќерка. Знаеш кога „го оставаш срцето на теренот“ како што направив јас во овој филм? Се чувствувам благодарен за сето тоа.“

Ѕвездата од „Пиратите од Карибите“, која има петгодишна ќерка, Дејзи, со пејачката Кети, нагласи дека се во добри односи: „Одлично сме. Ќе бидеме одлични. Ништо освен љубов.“

Во јуни беше објавено дека Блум и Пери се разделиле по речиси една деценија заедно.

Двојката потврди на почетокот на јули дека одлучила да ја промени природата на својата врска и во иднина да се фокусира исклучиво на заедничко родителство.

„Поради големиот интерес и бројните разговори околу врската на Орландо Блум и Кети Пери, потврдуваме дека Орландо и Кети ја промениле природата на својата врска во последните месеци и се фокусираат исклучиво на родителството. Тие ќе продолжат да се сметаат за семејство како што е и секогаш ќе биде нивниот заеднички приоритет – одгледување на нивната ќерка со љубов, стабилност и меѓусебно почитување“, рекоа нивните претставници.

Сепак, по раскинувањето, тие беа видени заедно со нивната ќерка на одмор со Џеф Безос и Лорен Санчез на јахта.

