Ормутскиот теснец веќе е миниран, тврдат американски претставници

Во услови на барања на администрацијата на Трамп до Техеран да го одржи слободниот проток на трговија во Ормутскиот теснец, американските претставници изјавија за Си-Би-Ес њуз дека има најмалку десетина подводни мини низ виталниот премин, според моменталните проценки на американските разузнавачки служби.

Американските претставници, кои ги виделе моменталните проценки на американските разузнавачки служби и разговарале со Си-Би-Ес њуз под услов на анонимност за да разговараат за чувствителни прашања за националната безбедност, рекоа дека мините што моментално ги користи Иран во теснецот се рудниците Махам 3 и Махам 7, произведени во Иран.

Друг американски претставник рече дека бројот е помалку од десетина.

Во понеделник наутро, претседателот Трамп се откажа од својата закана за „уништување“ на електраните ако Иран продолжи да го блокира теснецот. Трамп рече дека неговиот пратеник за Блискиот Исток Стив Виткоф и зетот Џаред Кушнер воделе преговори со Техеран.

„Теснецот ќе биде отворен многу наскоро, ако ова функционира“, рече претседателот за теснецот и најновиот дипломатски трик.Трамп рече дека протокот на нафта во теснецот ќе биде заеднички контролиран од „јас и ајатолахот, кој и да е ајатолахот“.

Министерството за надворешни работи на Иран негираше дека се одржале директни разговори. Иранските државни медиуми го обвинија Трамп дека сака да купи време.

Махам 3 е закотвена поморска мина која користи магнетни и акустични сензори за откривање на блиски бродови без физички контакт. Може да се активира на цел на околу 10 стапки, анализирајќи го движењето за да го одреди најефикасниот момент за активирање. Електронски тајмер контролира кога мината е активна, додека нејзиниот еден магнетен и два пасивни акустични сензори можат да се конфигурираат преку кодирани влезови, овозможувајќи флексибилно и поедноставено работење, .

Првпат јавно прикажан на изложба за оружје во 2015 година, иранското производство Махам 7, познато како „мина лепенка“, е тешко поморско оружје. Уредот, компактна високоексплозивна мина со лимпет, дизајнирана да лежи по морското дно, се потпира на комбинација од акустични и триосни магнетни сензори за откривање на блиски бродови. Нејзините наменети цели вклучуваа бродови со средна големина, десантни пловила и помали подморници.