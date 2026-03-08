Ормутскиот теснец цврсто во рацете на Иран: Единствените танкери што поминаа му припаѓаат на Техеран

0 SHARES Сподели Твитни

Транзитот низ Ормутскиот теснец останува практично во застој шести ден по ред, а танкерите поврзани со Иран се единствените големи бродови што го поминаа тој премин во последните 24 часа, објави Блумберг.

Во текот на разгледуваниот период, еден супертанкер поврзан со Иран го напушти Персискиот Залив, според податоците за следење на бродовите собрани од „Блумберг“. Во спротивна насока, брод што превезува течен нафтен гас влегол во заливот. И двата брода се под санкции на Соединетите Американски Држави.

Сообраќајот низ Ормутскиот теснец, клучна артерија за транспорт на енергија, практично е запрен по неколку напади врз трговски бродови.

Активноста со ракети и беспилотни летала продолжува да претставува критичен ризик за сите бродови во областа. Неможноста на танкерите за нафта да се движат во и надвор од Заливот значи дека резервоарите за складирање се полнат, а некои рафинерии имаат намален капацитет. Ирак беше принуден да го намали производството, а Кувајт наводно го сторил истото, додека Саудиска Арабија го пренасочува извозот кон терминалите во Црвеното Море.

До петок, во Заливот имаше само девет празни супертанкери, покажаа податоците од мониторингот.

Широко распространетите пречки во сигналите и исклучените транспондери го отежнаа следењето на бродовите во реално време околу Ормутскиот теснец. Овој недостаток на податоци го оневозможува конзистентното дневно следење, бидејќи локациите на бродовите честопати остануваат непознати сè додека не се појават повторно на сателитските снимки неколку дена подоцна.

Бидејќи бродовите можат да се движат без AIS сигнали сè додека не се оддалечат од Хормуз, автоматските сигнали за позиција се собираат на голема површина што ги опфаќа Оманскиот Залив, Арапското Море и Црвеното Море за да се откријат бродови што можеби го напуштиле или влегле во Персискиот Залив.

Кога се идентификуваат потенцијални транзити, историјата на сигналот се анализира за да се утврди дали движењето е вистинско или е резултат на таканаречена „лажна измама“ – електронска манипулација што може лажно да ја прикаже позицијата на бродот.

Некои транзити можеби не биле откриени доколку екипажите на бродот сè уште не ги вклучиле повторно транспондерите. Танкерите поврзани со Иран често го напуштаат Персискиот Залив без да испратат AIS сигнал сè додека не стигнат до Малајскиот Проток, околу десет дена по минување низ Фуџаира. Други бродови можеби користат слични тактики, па затоа нема да се појават на екраните за следење уште многу денови.

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека американските воени бродови ќе ги придружуваат танкерите низ теснецот, но тоа не се случи. Иран одговори поканувајќи ги да се обидат да го сторат тоа, алудирајќи на можни потонувања.

Во саботата, Корпусот на Исламската револуционерна гарда објави дека со дрон го погодила и танкерот за нафта „Луис П“ што се упатува кон САД. Во одделен инцидент, Иран соопшти дека друг танкер за нафта, „Пирима“, за кој рече дека „ги игнорирал предупредувањата“, исто така бил погоден од беспилотно летало (БЛН) во Ормутскиот теснец.

