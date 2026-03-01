Ормут е затворен – цената на нафтата во понеделник може да скокне над 100 долари за барел

Сообраќајот низ Ормутскиот теснец – низ кој дневно поминуваат над 20 милиони барели нафта – падна за 70 отсто откако иранската Револуционерна гарда во сабота им нареди на бродовите да не поминуваат. Еден палауски танкер ја игнорираше наредбата и беше погоден. Четворица морнари беа повредени.

Хапаг-Лојд, Nippon Yusen и десетина други компании ги суспендираа транзитите. Осигурителните куќи почнаа да ги откажуваат полисите за бродови насочени кон заливот.

Нафтата: меѓу 80 и 130 долари

WTI суровата нафта затвори петок на 67 долари. До недела навечер, кога се отворија фјучерс-пазарите, веќе беше на над 73 долари. Аналитичките проценки за понеделник значително се разликуваат: Eurasia Group очекува пораст од 5 до 10 долари, Rystad Energy предвидува Brent до 92 долари, Goldman Sachs до 110, а JP Morgan предупредува на 120 до 130 долари при продолжена блокада.

ОПЕК+ одлучи да го забрза порастот на производството, но аналитичарот Хорхе Леон од Rystad е резервиран: “Можеш да најавиш поголемо производство, но ако танкерите имаат проблем во Ормут, физичкиот пазар останува тесен.”

Трамп во недела изјави дека Иран сака разговори – сигнал кој делумно ги смири фјучерсите.

Саудиската берза отвори со минус 2,5 отсто

Саудиската берза се отвори во недела со пад од 2,5 отсто, Кувајт ги суспендираше сите трговски активности. Natixis очекува глобален пад на акциите од 1 до 2 отсто при отворањето во понеделник. Инвеститорите ќе бараат сигурност во злато, јапонски јен и швајцарски франк.

Референтната точка за пазарите е јуни 2025, кога по израелскиот удар врз иранските нуклеарни постројки акциите паднаа при отворањето, но набргу се опоравија откако Ормут остана функционален. Дали историјата ќе се повтори зависи од тоа колку долго теснецот ќе остане блокиран.