Орхидејата може да цвета дури и во зима: Еве што да направите за да го постигнете тоа!

Не се однесувајте кон вашата орхидеја како кон обичен букет! Кога цветовите на орхидејата ќе овенат, би било штета да ја фрлите, бидејќи со соодветна грижа може да цвета неколку пати. Овие орхидеи се украсени со цветови во форма на пеперутка во бела, жолта, розова, виолетова и нијанси на црвено-портокалова. Со соодветна грижа, орхидеите можат да цветаат во зима, внесувајќи боја во вашиот дом додека растенијата на отворено се во мирување, пишува House Digest.

Зимска стимулација на цветањетоОрхидеите што се чуваат во затворен простор обично цветаат еднаш годишно, понекогаш двапати, а цветовите траат неколку месеци. Ако вашата орхидеја моментално не цвета, зимата е добро време за поттикнување на пупките. Започнете со сечење на голите цветни стебла на околу 1,5 см од основата.

Овозможете ѝ ладни ноќи најмалку 3 недели, чувајте ја на место со температура помеѓу 12-18°C ноќе или во близина на прозорец без греење или вентилација. Намалете го наводнувањето, но не заборавајте на светлината – недостатокот на светлина е главната причина зошто орхидејата не цвета. Кога ќе се појават пупките, погрижете се ноќната температура да не падне под 18°C.

Грижа по цветањето за идните пупкиКога цветовите венеат, соодветната грижа значително ги зголемува шансите на орхидејата повторно да цвета. Покрај контролата на температурата и наводнувањето, редовното кастрење и пресадување може да му помогнат на растението да остане здраво и да цвета.

Проверете дали орхидејата треба да се пресади. Воздушестата подлога во проѕирни саксии помага да се следи состојбата на кората и вентилацијата на корените. Не ви е потребна поголема саксија, туку нова подлога што овозможува подобар проток на воздух. Пред пресадување, отстранете ги исушените или мртви корени со стерилизирани ножици, а потоа обилно наводнете.

Додека орхидејата не процвета, користете специјализирано ѓубриво еднаш месечно и полевајте ја 10 дена, додека мини орхидејата бара полевање еднаш неделно. Внимавајте да не претерувате со полевање и дека растението има доволно светлина – ова се најчестите причини за неуспешно цветање.

