Освоив 190 милиони на лотарија и живеам во пекол: Еве што ми направија мојот сопруг и родителите, кај ги добив тие проклети пари!

Пред повеќе од десет години, Британката Џилијан Бејфорд освои неверојатни 190 милиони фунти на лотаријата „Евромилионс“ . Иако веруваше дека оваа добивка ќе им донесе на сите полесен и побезгрижен живот, се покажа дека парите станаа извор на најголемата тага и загуба во нејзиното семејство.

Во искрено интервју за британските медиуми, Џилијан призна дека нејзиниот свет целосно се превртел наопаку – но не на начинот на кој очекувала. Наместо благодарност и другарство, таа доби завист, незадоволство и барања кои никогаш не престануваа.

Откако ја освои наградата, таа великодушно им подели околу 20 милиони фунти на членовите на нејзиното семејство. Прво, ги отплати долговите што со години ги мачеа нејзиниот татко и брат, вклучувајќи речиси 900.000 фунти од пропаднати семејни бизниси. Потоа купи стан за своите родители, кои претходно живееја во приколка, надевајќи се дека ќе им обезбеди сигурност.

Но, само девет месеци откако се обиде да им го олесни животот на сите, таа го доживеа своето прво сериозно разочарување. Нејзините родители ја притискаа да му обезбеди на својот брат дополнителни 800.000 фунти за нова работа. Таа се согласи – но никогаш не доби благодарност. Напротив, нејзиниот брат наскоро го прекина контактот со неа и организираше своја свадба, на која таа дури и не беше поканета.

„Заборавија од каде доаѓаат“, рече Џилијан, разочарана што парите честопати разделуваат, а не обединуваат.

Нејзината мајка подоцна тврдела дека нејзината ќерка „не им дала толку колку што вели дека им дала“, додека Џилијан верува дека проблемот е многу подлабок – дека парите поттикнале алчност, конкуренција и лоши намери. „Тие се фалат со тоа колку имаат. Мислат дека парите зборуваат во нивно име. Но, всушност, сè е многу грдо“, признала таа.

За жал, пукнатините не се појавија само во односите со родителите и братот. Само 15 месеци по победата, Џилијан и нејзиниот тогашен сопруг Адриан решија да се разделат. Тој јавно призна дека огромната сума пари станала извор на стрес и дека притисокот од управувањето со тоа богатство целосно го уништил нивниот брак.

Додека Џилијан основала ново семејство по разводот, Адриан немал толку среќа. И покрај тоа што 4 пати се обидел да живее заедно со различни жени, не можел да ја спаси врската. Имено, сите го напуштиле штом се преселиле во луксузна вила, која на крајот ја продал по многу пониска цена од онаа за која ја купил.

Сепак, нивните несреќи немаа крај, сообраќајната несреќа што ја доживеа нивниот син Камерон им предизвика голем стрес. Имено, во септември 2021 година, овој тинејџер, тогаш 13-годишен, го удрил автомобилот на неговата сестра Ејми (17) со својот квадбајк на нивниот приватен имот. Камерон паднал во кома, но за среќа се опоравил.

Експертите велат дека ова е честа појава. Советничката Емили Ирвин истакнува дека големата победа носи не само луксуз и безбедност – туку и комплицирани семејни односи, навредена суета, очекувања и незадоволства што доаѓаат ненадејно. Затоа тој советува победниците да се консултираат со професионалци кои ќе им помогнат да постават граници и да го одржат менталниот мир.

Денес, Џилијан живее во осаменост во Шкотска, свесна дека освоила богатство , но изгубила нешто многу повредно – мир во семејството.

