Ослободен Украинецот држен од Русите 4.000 дена

Украина и Русија извршија уште една размена на затвореници, објави претседателот Володимир Зеленски, при што еден од разменетите Украинци поминал повеќе од 4.000 дена во заробеништво.„Нова размена, 84 лица“, напиша Зеленски на својот Телеграм канал. Вклучени беа и војници и цивили, рече украинскиот лидер.Зеленски им се заблагодари на Обединетите Арапски Емирати за нивната помош во организирањето на размената.67-ма размена од почетокот на војнатаУкраинскиот штаб за прашања поврзани со воените заробеници соопшти дека ова е 67-ма размена од почетокот на војната. Дојде еден ден пред средбата на американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска.Киев соопшти дека се вратени 33 украински војници и 51 цивил. Размената се одржа на границата со Белорусија.Некои од затворениците биле држени во сепаратистичките региони на источна Украина контролирани од Москва помеѓу 2014 и 2022 година, вклучувајќи три жени од регионите Донецк и Луганск.Киев соопшти дека еден маж бил држен во заробеништво повеќе од 4.000 дена од 2014 година.Русија ја потврдува размената, цитирајќи други бројкиРусија го потврди предавањето. Руското Министерство за одбрана објави дека се вратиле 84 руски воени заробеници. Сепак, наведе дека 84 украински војници се предале, но не спомена ниту еден цивил.Украина се бори против руската инвазија речиси три и пол години.

