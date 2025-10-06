Ослободете се од гребнатините на ламинатот и вратете му го сјајот со овие три едноставни трикови

0 SHARES Сподели Твитни

Без разлика колку внимателно го одржуваме нашиот дом, гребнатинките на паркетот се речиси неизбежни со текот на времето. Без разлика дали се предизвикани од поместување мебел, играње деца или секојдневна употреба, овие мали оштетувања можат да го уништат изгледот на просторот.

Со оглед на тоа што поправките како што се шмирглање и лакирање можат да бидат скапи и тешки, сепак постојат едноставни трикови за враќање на сјајот на паркетот и ефикасно сокривање на гребнатинките без многу трошоци и компликации.

Еден од најлесните начини да се скрие гребнатинката е да се користи обичен орев. Само пресечете го на половина и нежно протријте го мекиот дел од него на гребнатинката во дијагонална насока. После тоа, поминете со прстот преку истото место уште еднаш за да ја загреете површината и да ги апсорбирате природните масла од оревот. Конечно, избришете со мека крпа – гребнатинката треба да стане речиси невидлива.

Ако сакате природен начин да ја освежите површината и да ги скриете малите траги, измешајте маслиново масло и алкохолен оцет во сооднос 3:1. Избришете го оштетеното место со оваа смеса и оставете го да се исуши. Конечно, избришете сè со сува крпа. Освен што ги омекнува гребнатинките, оваа смеса го враќа и природниот сјај на паркетот.

За подлабоки оштетувања, малку повеќе труд може да даде одлични резултати. Лесно изшмирглајте ја изгребаната површина додека површината не стане мазна. Потоа нанесете тенок слој лак само на таа површина. Кога ќе се исуши, подот ќе изгледа многу подобро и порамномерно.

Важно е да се запомни дека премногу вода може сериозно да го оштети паркетот, особено неговиот заштитен слој. Кога чистите секојдневно, користете добро исцедена крпа и производи наменети за дрвени површини. Редовното одржување и нега можат да спречат големи оштетувања во иднина.

Пронајдете не на следниве мрежи: