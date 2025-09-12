Ослободете се од непријатниот мирис од одводот со мешавина од состојки кои сите ги имаме во домот

0 SHARES Сподели Твитни

Од време на време забележувате непријатен мирис од канализацијата за мијалник во кујната? Подгответе смеса за чистење со две состојки.

Иако сте внимателни и немате навика да ги фрлате остатоците од храна во мијалникот, некои честички сепак завршуваат во одводот. Ако имате среќа, одводот нема веднаш да се затне, но дефинитивно со текот на времето ќе забележите непријатен мирис – и секако, подоцна може да се појават поголеми проблеми. Затоа се препорачува да се чисти одводот неделно.

Најчеста причина за затнувањето на одводот е органскиот отпад, односно остатоците од храна. Особено, маснотиите и талогот од кафе сакаат да ги затнуваат или намалуваат протокот во цевките, а гниењето предизвикува непријатни мириси. Со текот на времето, овие седименти се таложат во цевката толку многу што целосно го спречуваат испуштањето на водата.

Покрај избегнувањето плакнење и истурање на остатоци од храна во одводот, се препорачува и редовно чистење на одводот, што треба да биде дел од редовното неделно чистење.

Подгответе домашно средство за чистење:

Конвенционалните средства за чистење на одводот се ефикасни, но содржат многу груби хемикалии. Но, постои алтернатива.

Наједноставниот метод е чистење со две состојки: сода бикарбона и зовриена вода.

Истурете половина чаша сода бикарбона во одводот и оставете ја да отстои околу 5 минути. Во меѓувреме сварете котел со вода, која по пет минути ја истурате во одводот. Повторете по потреба.

За повеќе свежина:

Иако сода бикарбона сама ги неутрализира мирисите, можете да додадете дополнителна свежина.

Истурете половина чаша сода бикарбона во одводот, а потоа истурете уште половина чаша сок од лимон. Ова ќе предизвика пена. Покријте го одводот со капа или крпа и оставете го да делува околу половина час. На крајот, истурете вода што врие во одводот. Повторете по потреба.

Ако остатоците и мирисите се потврдоглави, користете сода бикарбона, сол и оцет.

