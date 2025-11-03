Ослободете се од подбрадокот на природен начин! Обидете се со овие ефективни вежби

0 SHARES Сподели Твитни

Подбрадок може да се појави поради генетика или вишок килограми, особено по 30-тата година од животот кога кожата полека почнува да губи еластичност.

Тогаш и кожата на вратот почнува полека да се опушта, особено кај луѓето кои не се особено активни или се склони кон дебелеење.

За среќа, може да се поправи со лесни вежби. Кожата ќе стане позатегната, а подбрадокот помал. Тие вежби е важно да ги изведувате полесно, без брзање.

Вежбата „бакнежи кон небото“

Длабоко вдишете, кренете ја брадата нагоре така што ќе почувствувате затегнување во вратот и насочете го погледот кон небото. Потоа напрчете ги усните и испратете бакнежи кон небото – 20 бакнежи.

Потоа вратете ја главата во почетната положба и пак повторете. Оваа вежба правете ја пет до десет пати во денот.

Вежба со „увото кон рамето“

Полека навалете ја главата на едната страна како да се обидувате со увото да го допрете рамото. Обидете се што повеќе да се доближите, но внимавајте да не се појави болка. Полека вратете ја главата во почетна положба па истото направете го и на другата страна. Вежбата повторете ја повеќе пати.

Во следните видеа може да погледнете и други, слични вежби кои може да ги применувате:

Пронајдете не на следниве мрежи: