Ослободете се од пчелите во вашиот двор со овие ефикасни трикови

Инсекти како пчели, стршлени и разни бубачки можат да бидат многу досадни, но и опасни ако каснат. Затоа е важно да се пронајдат ефикасни и безбедни решенија за нивно одбивање и отстранување.

Еден практичен начин да се ослободите од пчели и стршлени е да користите стапица направена од стаклена тегла. Издупчете неколку дупки во капакот на теглата и ставете мед измешан со малку вода или лажица џем на дното. Слаткиот мирис ќе ги привлече инсектите, кои ќе влезат во теглата, но нема да можат да излезат поради лепливата смеса. Теглата треба редовно да се менува или чисти.

За да се одбиваат различни видови инсекти истовремено, се препорачува мешавина од 30 мл маслиново масло и по една капка од есенцијалните масла од цитронела, еукалиптус, нане, чајно дрво, мирта и чемпрес. Сите состојки треба да се измешаат во тегла и да се додаде малку вода, а потоа добро да се измеша. При подготовка и употреба на овој лек, треба да се внимава да се избегне контакт со очите.

Покрај природните спрејови и стапици, постојат и растенија кои имаат способност да ги одбиваат инсектите. Меѓу најефикасните се босилекот, рузмаринот, лавандата, маточината и нането. Со садење на овие растенија во градината или во близина на куќата, можно е да се намали присуството на несакани инсекти.

Со користење на овие природни методи, просторот може ефикасно да се заштити без употреба на штетни хемикалии

