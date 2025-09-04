Ослободете се од пчелите во вашиот двор со овие ефикасни трикови

0 SHARES Сподели Твитни

Инсектите како пчели, стршлени и разни бубачки можат да бидат многу досадни, но можат да бидат и опасни ако се убодат. Затоа е важно да се пронајдат ефикасни и безбедни решенија за нивно одбивање и елиминирање.Еден практичен начин да се ослободите од пчели и стршлени е да користите стапица направена од стаклена тегла. Издупчете неколку дупки на капакот од теглата и ставете мед измешан со малку вода или лажица џем на дното. Слаткиот мирис ќе привлече инсекти, кои ќе влезат во теглата, но нема да можат да излезат поради лепливата смеса. Теглата треба редовно да се менува или чисти.За истовремено одбивање на различни видови инсекти, се препорачува мешавина од 30 мл маслиново масло и по една капка есенцијални масла од цитронела, еукалиптус, нане, чајно дрво, мирта и чемпрес. Сите состојки треба да се измешаат во тегла и да се додаде малку вода, а потоа добро да се измешаат. При подготовката и употребата на овој производ, треба да се внимава да се избегне контакт со очите.Покрај природните спрејови и стапици, постојат и растенија кои имаат способност да ги одбиваат инсектите. Меѓу најефикасните се босилекот, рузмаринот, лавандата, маточината и нането. Со садење на овие растенија во градината или во близина на куќата, можно е да се намали присуството на несакани инсекти.Со користење на овие природни методи, просторот може ефикасно да се заштити без употреба на штетни хемикалии.

