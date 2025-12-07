Ослободете се од седите влакна без фарбање!

Штом се појават првите седи влакна, веднаш посегаме по фарбите за коса. Но, сето тоа може да се избегне со неколку намирници…Потребно е да направите смеса, која не само што ја враќа природната боја на косата, туку и се користи за подобрување на видот и општото здравје.
Потребно ви е:
3 чешниња лук
4 лимони
200г ленено масло
1кг мед
Подготовка:
Прво ставете ги исчистениот лук и лимонот во блендер, а потоа добро измешајте. Додадете ги медот и лененото масло, па повторно промешајте. Ставете ја смесата во стаклена тегла и добро затворете.
Со дрвена лажица, јадете ја оваа смеса 30 дена пред оброк, три пати дневно.