Османи: Ајде да потпишеме меѓупартиски договор и да не се препукаваме околу европската иднина на Македонија

Бујар Османи, кандидат за градоначалник на Чаир и поранешен министер за надворешни работи, упати јасна порака дека е потребно национално единство околу европската интеграција на земјата, откако му беше поставено прашање за коментар на ставот на Венко Филипче за уставните измени.

„Јас мислам дека најдобриот пат за Република Северна Македонија да стане дел од Европската унија е да ги задржи правилата коишто ги договоривме. Секое од тие правила не штитат нас, бидејќи како што сум рекол, тие правила се филтер за да нема нови барања,“ изјави Османи, предупредувајќи дека секое отстапување би значело влегување во „непозната територија“ каде секој може да наметнува нови услови.

Во одговорот, Османи отвори конструктивна теза, предлог за национален политички договор пр примерот на Хрватска, со кој темата за ЕУ нема повеќе да се користи за меѓупартиски напади.

„Колку пати сум барал, ајде да потпишеме меѓупартиски договор, за темата Европска унија да не ни биде дел од дневно политички препукувања. Ајде да се натпреваруваме за образование, за здравство, меѓутоа за ЕУ – не. Тоа сум го земал од примерот на Хрватска. Кога премиерот и лидерот на опозицијата си подадоа рака и рекоа, никогаш да не се препукуваат на оваа тема, работите им тргнаа. И што се случи? Имало најтешка поларизација, но никогаш опозициски политичар во Брисел не зборувал против владата за темата ЕУ,“ рече Османи.

Тој повика сите политички партии во државата да покажат зрелост и да ја споделат одговорноста за европската агенда.

„Ајде да потпишеме договор сите политички партии дека за тема Европска унија нема да се критикуваме, нема да се напаѓаме, ќе ја преземеме заеднички одговорноста. И ајде да ги почитуваме договорите, бидејќи тие не штитат нас. Тоа е нашиот став,“ заклучи Османи.