Османи за реформите во образованието: Помалку ученици во училница, телефони надвор од училниците

Бујар Османи, кандидат за градоначалник на Општина Чаир, денес пред наставниците го презентираше својот план за развој на образованието. Османи рече дека нема поважна инвестиција од онаа во децата, но и во оние кои се грижат за нив, наставниците.„Тие се како втори родители, нашите деца поминуваат голем дел од своето време со нив и тие треба да бидат мотивирани, наградени и почитувани“, рече Османи на состанокот.Тој нагласи дека Чаир заслужува да биде општина каде што образованието ќе биде приоритет број еден.„Ниеден булевар, ниедна зграда не е поважна од можноста секое дете да има достоинствено детство и квалитетно образование. Ова е срцето на мојата визија за Чаирин, модерна, инклузивна и безбедна општина.“За да се обезбеди внимание и подобри услови за учење, Османи рече дека бројот на ученици во одделенијата ќе биде ограничен, особено во училиштата каде што моментално има до 35 деца.„Униформа, торби и бесплатна храна за секое дете: Мерка насочена кон олеснување на финансискиот товар врз родителите, особено за семејствата со повеќе деца. Центар за психосоцијална поддршка: Психолози, логопеди и советници ќе бидат достапни за поддршка на менталното здравје на децата – не само во кризни ситуации, туку и на превентивен начин. Целосна инклузија за деца со попреченост: Ќе се спроведе преглед на пристапот до училиштата, ќе се вработат професионалци и ќе се работи на образование и прифаќање како дел од образовниот процес.“„Програмата „Мојот втор дом“ – активности по училиште: Јазични курсеви, уметнички клубови, технолошки работилници и дополнителна настава, сето тоа во училишта кои ќе продолжат да функционираат попладне како безбедна средина за децата. Развој на училишниот спорт: Реконструкција на училишните сали и дворови, општински училишни лиги и соработка со спортски клубови ќе обезбедат физичка активност и развој на тимскиот дух кај децата“, рече Османи.Тој исто така нагласи дека употребата на мобилни телефони во училиштата ќе биде забранета.„Преку програмата „Учи со ум, а не со екран“, ќе се воспостави правило мобилните телефони да се оставаат вклучени за време на часовите, за да се подобри вниманието и да се поттикне директната комуникација“, рече Османи.

