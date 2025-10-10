Османи: Меџити пет дена бега од дебата – нека го земе Мицкоски, ќе дебатирам со двајцата

Според Бујар Османи, дебатата е најважната институција во една изборна кампања.

„Јас реков и вчера, пет дена ја менував агендата, ги откажував средбите во очекување на таа дебата“, изјави Османи, потенцирајќи дека со тоа Меџити покажува страв и неподготвеност да одговори на суштински прашања за Чаир и за сопствените политики.

Тој додаде дека е подготвен за соочување со секого, во секое време и на секое место.

„Нека го земе и Мицкоски и нека изберат место и време, и јас ќе дебатирам со двајцата“, рече Османи, нагласувајќи дека на 19 октомври ќе се случи вистинското соочување кога граѓаните ќе одлучат каква држава сакаат, каква позиција сакаат во неа и каков Чаир сакаат.