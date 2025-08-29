Османи: На 19 октомври, чаирчани масовно ќе излезат и ќе го поразат системот на купување на волјата на граѓаните

0 SHARES Сподели Твитни

Кандидатот за градоначалник на Чаир, Бујар Османи, во јавен настап нагласи дека во општината се појавува ново движење, движење на отпор и достоинство, кое, како што рече, е поголемо од која било изборна кампања.„Сакам јасно да кажам: на 19 октомври, луѓето од Чаир ќе излезат масовно и ќе го поразат системот на купување на волјата на граѓаните, никој не може да им го поништи гласот ако луѓето масовно излезат и ја изразат својата волја. Никој! Ова не се обични избори. Ова е отпор и започнува движење за нов Чаир“, изјави Османи.„Мислам дека она што се случува во Чаир е поголемо од изборна кампања. Изборите во Чаир се историски. Се буди енергија на отпор. Отпор кон начинот на управување. Против корупцијата. Против уцената. Против клиентелизмот. Она што го гледам овие денови е мотивација за мене. Ни се придружуваат луѓе кои не припаѓаат на ниедна партија: наставници, активисти, занаетчии… кои доаѓаат сами и велат: ова е историска шанса да се ослободи Чаир“, изјави Османи.Тој нагласи дека во Чаир веќе се формира движење кое има за цел да го врати достоинството и редот, со јасна порака дека „Чаир не е ничија приватна сопственост, ниту рудник за вадење дијаманти“.„Движењето за достоинство е будење. Движење на отпор за нов, чист Чаир, со модерни училишта и безбедни улици. Движење кое ќе докаже дека Чаир не е ничија приватна сопственост. Мојата улога е само да бидам глас на таа енергија, да ја насочам институционално. Победата не е моја, победата им припаѓа на сите граѓани на Чаир, кои ќе станат и ќе речат: доста“, нареди Османи.

